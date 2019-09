Mulher morre em acidente entre duas caminhonetes na Transamazônica

(Foto:Divulgação)- O acidente envolvendo duas caminhonetes na Rodovia Transamazônica, na altura do município de Jacareacanga, resultou na morte de uma mulher, ainda não identificada. A colisão aconteceu na tarde do último sábado (21), próximo à comunidade Sol Nascente.

As caminhonetes, modelos Hilux e Triton, ambas de cor cinza, trafegavam em direções opostas e colidiram de frente. Há informações que a Hilux pertence a uma agência de transportes do município de Itaituba, no sudoeste paraense. Na Hilux, viajavam o motorista e dois passageiros que teriam sofrido ferimentos leves.

Na Triton, estavam três adultos – o motorista, identificado como Cláudio Vitalle, e duas mulheres não identificadas -. Uma delas não resistiu e morreu logo após o acidente. Também estavam nessa caminhonete mais três crianças.

As vítimas feridas foram levadas de avião até uma pista localizada no Km 17, em Itaituba. O corpo da mulher também foi transportado de avião para perícia criminal do Instituto Médico Legal (IML).

23.09.19

