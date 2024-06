Mais de 340 quilos de entorpecentes são apreendidos com ajuda de cão farejador, em Ananindeua

(Foto: Polícia civil)- O caso ocorreu na noite de terça-feira (11/06), quando agentes da Rotam encontraram o material em um caminhão.

Cerca de 342,44 quilos de entorpecentes foram apreendidos dentro de um caminhão, que estava em um galpão no bairro Centro, em Ananindeua, região Metropolitana de Belém. A droga foi encontrada na noite de terça-feira (11/06), quando agentes do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) realizaram uma ação conjunta. Inicialmente, os policiais realizavam buscas por suspeitos de roubo.

Segundo a PC, tudo ocorreu quando militares da Rotam realizavam diligências para localizar os integrantes de um carro branco que, conforme o Centro Integrado de Operações (CIOP), haviam praticado roubos no bairro Castanheira. Ao chegarem na Rua Paulo Maranhão, os agentes perceberam uma intensa movimentação de veículos em um galpão que aparentava estar abandonado. Assim que entraram no local, os militares notaram um forte odor, similar ao ácido sulfúrico, que exalava de um dos caminhões estacionados no terreno.

Diante da situação, os agentes suspeitaram de que pudesse haver entorpecentes no interior do veículo. Então, uma guarnição do BAC, com apoio de cão farejador, foi acionada para colaborar com as buscas no caminhão e facilitar a detecção de algum ilícito.

“Pedimos o apoio do BAC porque a extensão do caminhão era grande e parecia haver uma grande carga por debaixo da lona. E aí, os cães deram o alerta de terem farejado entorpecentes, então cortamos um lado da lona e localizamos os produtos ilícitos”, explicou o tenente Piedade, que estava à frente da ocorrência.

O uso de cão farejador tem colaborado para excelentes resultados na apreensão de entorpecentes, com técnicas diferenciadas, que transpõem as manobras usadas pelos criminosos para confundir os agentes de segurança, como o uso de pó de café para camuflar o cheiro da droga.

A Rotam e demais unidades que integram o Comando de Missões Especiais (CME) têm empreendido ações pontuais, com operações em áreas estratégicas, para combater a criminalidade de modo geral.

“O Batalhão de Rotam vem realizando trabalhos contínuos de forma consolidada no combate à criminalidade, por meio de patrulhamento tático nas áreas de policiamento, dando suporte no recobrimento tático da região metropolitana e interior do Estado. E é importante destacar que essa apreensão não é um fato isolado, a gente teve ocorrências relevantes relacionadas especificamente ao crime de tráfico de drogas, sendo um crime que abre portas e financia a prática de outros delitos”, comentou o comandante da unidade, Tenente Coronel Adriano Raiol.

No mês de maio do corrente ano, a unidade especializada, seguindo as diretrizes do Comando da Instituição, realizou diversas apreensões de drogas e armas, além da captura de foragidos. Isso impacta os números de redução da criminalidade que o Estado vem alcançado.

“Seguimos as diretrizes do Comando da PM, do Departamento Geral de Operações e do CME. Estamos diariamente nas ruas, abordando, fiscalizando veículos, a fim de combater a criminalidade por todos os lados, preventiva e repressivamente. Essa apreensão é resultado do empenho do nosso efetivo”, afirmou o Major Nazareno, subcomandante da Rotam.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2024/11:54:51

