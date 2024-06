Adolescente denuncia estupro coletivo após acordar debaixo de chuveiro

(Foto: Reprodução)- Jovem de 17 anos diz que acordou sentada em uma cadeira de rodas, com a calça jeans desabotoada e sentindo dores.

Uma adolescente de 17 anos denunciou um suposto crime de estupro coletivo, após acordar debaixo de um chuveiro de uma casa, no Parque Jaraguá, na madrugada do último domingo (09/06).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima e uma amiga, de 13 anos, foram a uma festa na residência e antes de irem para o local, passaram por uma adega, onde consumiram bebida alcoólica.

Na festa, a adolescente de 17 anos relatou que ambas acabaram dormindo. Ela acordou mais tarde embaixo de um chuveiro, sentada em uma cadeira de rodas, com a calça jeans desabotoada e sentindo dores. A amiga mais jovem a ajudou a trocar de roupa, e elas deixaram o local em um carro de aplicativo.

Ao chegar em casa, a adolescente contou para a mãe o que havia ocorrido e foi levada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Mary Dota, onde recebeu atendimento médico.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a jovem relatou que um homem lhe disse que naquela noite ela havia tido relações sexuais com cinco pessoas e a mandou embora, advertindo-a sobre possíveis problemas futuros.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), está investigando o caso, registrado como estupro com a participação de duas ou mais pessoas.

Até o momento, ninguém foi preso.

