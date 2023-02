Mais de 40 pessoas são resgatadas após naufrágio de embarcação em Manaus

O barco teria batido em um ferro e, com o impacto, começou a afundar – (Foto:Reprodução/A Crítica)

A embarcação saiu às 18h00 do porto da feira Manaus Moderna. Às 18h30 começou a afundar na margem da Orla da Compensa, na zona oeste de Manaus.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas realizou o resgate de quarenta e duas pessoas, após o naufrágio de uma embarcação de médio porte às margens do rio Negro, em Manaus, na noite de sexta-feira (3). O barco teria batido em um ferro e, com o impacto, começou a afundar.

Os bombeiros realizaram o socorro das vítimas – trinta e seis passageiros e seis tripulantes – pelo escadão da Compensa com o barco ainda na superfície. Todos foram resgatados com vida. Não há registro de feridos. A operação contou com o apoio do Pelotão Fluvial.

