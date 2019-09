Mais de 65 mil veículos no Estado precisam ser licenciados até hoje

(Foto:Reprodução)-O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) avisa aos proprietários dos veículos com finais de placa 08, 18, 28 e 38, que o prazo do licenciamento, sem multa, encerra nesta sexta-feira (13). Mais de 65 mil veículos precisam ser licenciados no Estado. Os municípios com maiores frotas são Belém (13.762), Ananindeua (4.110), Marabá (3.583) e Santarém (3.233).

O motorista que for autuado dirigindo com o licenciamento em atraso pagará multa de nível gravíssima, no valor de R$ 293,47, contabilizará sete pontos na carteira e o veículo ainda pode ser apreendido ao parque de retenção, de acordo com o Art. 203, parágrafo V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Para realizar o pagamento, basta imprimir o boleto de licenciamento disponível no site do Detran. Além da taxa do Departamento de Trânsito, no boleto de licenciamento constam o imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) – devido à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), o seguro DPVAT e multas, se houver.

