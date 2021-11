Mais um piloto de Alta Floresta (MT) morre em acidente aéreo, avião caiu na Bolívia

O acidente ocorreu na Bolívia e ainda não se sabe em quais circunstâncias ou local o avião veio a cair no país vizinho, ou se ele estava em voo solo ou acompanhado com passageiros.

Dois dias após o acidente que tirou a vida de Edinaldo Dutra Chagas, de 58 anos, e João Afonso de Sousa Araújo, de 53 anos (19/11), no município de Mucujaí, sul do Estado de Roraima, mais um piloto do município de Alta Floresta tem sua vida ceifada de maneira trágica nesta Segunda feira (22/11).

Leia mais:Corpo do piloto Edinaldo é sepultado em Alta Floresta no Mato Grosso

O piloto Adalberto de Mello Dias, de 34 anos, era natural de Alta Floresta, e voava em um avião comercial. Casado desde 2018, tinha uma filha de de dois anos e meio.

Filho de educadora, a Mãe é professora aposentada do Estado, e no último dia 19 de Novembro, data da morte de Edinaldo Dutra, Adalberto de Mello pulicou em sua página do Facebook a seguinte frase: “Quando um sai da rota, todos sentem”.

O piloto que tanto demonstrou solidadriedade com a morte de seu colega de profissão, mal podia imaginar ou prever que o mesmo destino o aguardava a pouco mais 48 duas horas após o enterro daquele a quem teria ajudado a homenagear.

Por:Mato Grosso ao Vivo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...