Casa pega fogo após morador tentar queimar casa de marimbondos no Pará

Foto: Reprodução | Morador tentou eliminar insetos com fogo, mas faíscas se espalharam e incêndio consumiu a residência rapidamente

Um incêndio destruiu completamente uma residência na Rua Zero, Bairro Primavera em Parauapebas, no sudeste do Pará, após o morador, identificado como Aguinaldo Alves Carvalho, tentar eliminar uma casa de marimbondos com fogo. Sem perceber, faíscas acabaram se espalhando e iniciaram o incêndio que consumiu rapidamente a estrutura.

De acordo com relatos do próprio Aguinaldo, ele acreditou ter apagado todas as chamas antes de sair de casa. No entanto, cerca de 10 minutos após sua saída, vizinhos perceberam o fogo e avisaram sobre o incêndio. “Eu toquei fogo na casa de marimbondo aqui e caiu alguma chama que eu não percebi. Aí causou toda essa tragédia. Quando voltei, a casa já estava toda destruída”, contou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, mas a residência já havia sido completamente consumida pelo fogo. Segundo informações, o local armazenava grande quantidade de materiais inflamáveis, o que contribuiu para a rápida propagação do incêndio.

Aguinaldo, que perdeu tudo no incêndio, está temporariamente morando de aluguel, com a ajuda de conhecidos. Ele pede apoio da comunidade para reconstruir sua casa e precisa, principalmente, de madeira, telhas e cimento. Interessados em ajudar podem procurá-lo diretamente no endereço: Rua Zero, número 67.

Fonte: Portal Pebinha de Açúcar e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2025/07:48:54

