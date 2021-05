Mais uma carreta despenca de tombador em Miritituba (PA)- “3º caso só neste ano”

(Foto:Adelar Belling)- Outros dois acidentes foram registrados neste ano no mesmo terminal de grãos após pistões de tombadores apresentarem falha

Em menos de três meses deste ano, três carretas carregadas de grãos despencaram de tombadores pertencentes a empresa “Ciaport”em um terminal de grãos localizado em Miritituba (PA). O caso mais recente foi registrado nesta segunda-feira, 03 de maio o anterior foi no dia 24 de março o primeiro registro foi dia 17 de março de 2021.

Nas imagens e vídeos que circulam pelas redes sociais e aplicativos de trocas de mensagens, é possível notar o prejuízo material causado pelos acidentes. Além da interrupção do escoamento de grãos no terminal, os incidentes no local têm causado prejuízos de milhares de reais, especialmente com a perda total de caminhões e implementos que descarregavam no momento.

Segundo informações, as ocorrências foram registradas por falhas e quebras de pistões responsáveis pelo levantamento dos tombadores, provocando assim uma queda repentina dos caminhões parados sobre a plataforma. Felizmente, em nenhum dos casos houve registro de feridos.

A empresa portuária não se pronunciou sobre ocorrido.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

