Gilberto é o 16º eliminado no paredão do ‘BBB21’; Fiuk, Camilla de Lucas e Juliette estão na final

Gilberto no paredão do ‘BBB 21’ deste domingo (2) — Foto: Reprodução/TV Globo – Economista foi o último eliminado da temporada do reality show. Na terça-feira (5), trio finalista disputa prêmio de R$ 1,5 milhão.

Gilberto foi o 16º eliminado no último paredão do “Big Brother Brasil 21”, neste domingo (2), com 50,87% dos votos. Ele disputava a permanência no jogo com Camilla de Lucas (47,65%) e Juliette (1,48%). Com isso, ficou definido o trio finalista do programa: Fiuk, Camilla de Lucas e Juliette.

O paredão deste domingo foi formado pelo trio que perdeu a última prova de resistência, vencida por Fiuk. A vitória levou o cantor diretamente para a final.

A final do programa vai ser nesta terça-feira (2). O público deve escolher quem fica com o prêmio de R$ 1,5 milhão

