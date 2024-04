Major da Polícia de Rondônia e outros quatro homens são presos por envolvimento com garimpo ilegal no Mato Grosso

(Foto: Reprodução)- Na tarde da última quinta-feira (18), cinco homens foram presos pela Polícia militar do município de Pontes e Lacerda no Estado do Mato Grosso, por envolvimento com garimpo ilegal. De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo do portal eletrônico HORA1RONDONIA, os policiais receberam por meio de denúncias anônimas as atitudes suspeitas dos cinco suspeitos que segundo informações estariam atuando em um garimpo ilegal na região de Pontes e Lacerda, sendo que o líder do bando seria um Major da Polícia Militar do Estado de Rondônia.

Os policiais se deslocaram até um hotel da cidade, onde estavam hospedados e logo se depararam com dois dos suspeitos, sendo um deles o oficial, sendo que durante o trabalho de investigação, outros três que estavam nos quartos também foram presos. Com eles gerador de energia, um freezer, cordas e três camionetes foi apreendido. Os materiais estariam sendo utilizados no garimpo, dois detidos eram do estado de Goiás e três do estado de Rondônia. Após a prisão todos os envolvidos foram encaminhados a Polícia Judiciária Civil e posteriormente e ficaram à disposição da justiça.

O Major da Polícia Militar de Rondônia também deve responder junto a corregedoria da PMRO, haja em vista que ele estava em uma situação de outros problemas com a justiça em Rondônia.

Fonte: Agência Amazônia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/04/2024/14:06:28

