Bancário com transtorno mental é resgatado em veículo cheio de lixo

(Foto: Reprodução) – Segundo a PRF, o veículo está abarrotado de lixo e em péssimo estado. Homem foi encaminhado para acompanhamento psicológico

Um homem com transtorno mental foi resgatado na manhã desta terça-feira (13/1), no perímetro urbano da BR-153, na capital goiana, em um veículo abarrotado de lixo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro estava com pneus carecas, para-choque solto e retrovisores quebrados, além de exalar um forte odor.

Segundo a PRF, o homem apresentava estado de confusão mental.

O carro que ele conduzia estava com lixo acumulado e em péssimo estado de conservação, com sérios riscos à segurança viária.

Homem é bancário, tem 46 anos e informou que tem TOC e que, possivelmente, estava em surto.

Ele foi encaminhado para acompanhamento psicológico.

Segundo a corporação, o motorista, de 46 anos, foi abordado após o frentista de um posto de combustíveis na BR-060, próximo a Anápolis, acionar a PRF. De acordo com o frentista, o homem demonstrava comportamento estranho e chamou a atenção pela quantidade de lixo acumulado no carro.

Durante a abordagem, o condutor informou que havia saído de Brasília com destino a Goiânia e estava a caminho de seu trabalho em um banco. Vestindo apenas um short e sem camisa, ele afirmou aos agentes que os materiais acumulados no veículo eram seus pertences pessoais.

Conforme a PRF, a declaração do homem causou estranhamento e levantou suspeitas de que o motorista pudesse estar em estado de confusão mental. Ele também revelou ter transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e relatou que possivelmente estava em surto.

Sem telefone, o homem forneceu o contato do gerente da agência bancária em que ele trabalha, o qual foi acionado pelos agentes. Após avaliação das condições do veículo, que apresentava sérios riscos à segurança viária, o automóvel foi apreendido.

O motorista foi liberado em seguida, após a chegada de um conhecido chamado pela PRF, e encaminhado para acompanhamento psicológico em Goiânia.

