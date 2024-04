Professora grampeia recado em blusa de criança de 5 anos

(Foto: Reprodução)- Caso aconteceu na Escola Municipal Santa Paula Frassinetti, em Nova Friburgo, na manhã de quarta-feira (17/4)

Uma professora grampeou um recado no uniforme de um aluno de 5 anos em Nova Friburgo, município do Rio de Janeiro, na última quarta-feira (17/4). O caso aconteceu na Escola Municipal Santa Paula Frassinetti. As informações são da Inter TV.

A mãe da criança contou que o bilhete ficou grampeado durante todo o turno da aula do menino e chegou a machucá-lo. A unidade de ensino tem mais de 400 anos e está localizada no centro da cidade fluminense.

A auxiliar de cozinha Jennifer Kelly Silva, mãe da criança, informou que soube da situação por meio de uma amiga que foi buscar a criança na escola, no fim da manhã de quarta.

“Ela me mandou a foto, era 11h52. Ela me mandou um áudio dizendo: ‘Olha, Jennifer, o que aconteceu com o seu filho’. Nisso que eu vi a foto, já pedi apoio para minha mãe porque eu fiquei sem chão”, disse Jennifer.

“É uma criança de 5 anos! Mandei mensagem para a direção da escola. A diretora me acolheu. E eu estou aqui, para entender porque a professora fez isso com o meu filho. E tudo por causa de uma caderneta que custa R$ 5″, completou a mãe da criança.

O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, usou as redes sociais para se manifestar sobre o caso. Ele anunciou o afastamento da professora e destacou que o ocorrido será investigado.

“Fomos surpreendidos nesta quinta, 18, com a informação de que uma criança foi enviada para casa com um bilhete grampeado no uniforme. É importante ressaltar que nunca compactuaremos com tal atitude ou qualquer ato que desrespeite e/ou viole os direitos e exponha de forma vexatória as nossas crianças”, enfatizou o político.

“Com isso, assim que tomamos conhecimento do fato, de pronto iniciamos todos os processos internos e decidimos pelo afastamento do profissional para que haja a devida apuração e as medidas cabíveis sobre o caso sejam tomadas de acordo com os desdobramentos”, finalizou o prefeito fluminense.

