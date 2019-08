Maju Coutinho assume bancada do JH e Glória Maria e Sandra Annenberg o ‘Globo Repórter’

Três mulheres movimentam as mudanças no jornalismo da Globo (Divulgação Globo)

TV Globo anunciou na manhã desta sexta, 9, mudanças nos programas, incluindo a saída de Sérgio Chapelin

A Rede Globo anunciou nesta sexta-feira, 9, mudanças no jornalismo da TV. Sergio Chapelin se despede do Globo Repórter, a seu próprio pedido. Ele será substituído por Glória Maria, repórter do programa há 10 anos, e Sandra Annenberg, atual apresentadora do Jornal Hoje. Maria Julia Coutinho passará a ser a titular do Hoje, reformulado, segundo a Globo. As mudanças ocorrem no fim de setembro.

Em uma longa carta enviada à imprensa, o diretor de jornalismo da Globo, Ali Kamel, relembrou histórias dos quatro jornalistas envolvidos nas mudanças. Chapelin, por exemplo, começou no Jornal Hoje em 1972, mas logo passou para a bancada do Jornal Nacional, ao lado de Cid Moreira, participou da estreia do Fantástico e foi o primeiro apresentador do Globo Repórter. Entre suas ancoragens mais lembradas, está a da cobertura da morte do então presidente-eleito Tancredo Neves, em 1985.

Segundo Kamel, Chapelin pediu para se afastar da apresentação da emissora para se dedicar à família, mas deve continuar ligado à Globo. “Cinco anos atrás, Sérgio Chapelin me procurou. Era a época de renovação do contrato. Sempre gentilíssimo, ele me disse que acreditava que era hora de parar. Sérgio adora o que faz, tem uma relação de décadas com o público, com o jornalismo, mas queria mais tempo para a família, para aproveitar a vida sem tantas obrigações. Eu discordei, e o carinho dele pelo público e pelo jornalismo é de tal ordem, que ele acabou se convencendo a ficar mais cinco anos e a voltar a conversar sobre o assunto no futuro. Esse futuro chegou, ele me procurou algumas semanas atrás e a conversa se repetiu. Mesmo apaixonado pelo que faz, Sérgio ponderou que é parte da sabedoria encontrar o momento de desacelerar e aproveitar mais a vida, o tempo com a família”.

Sobre as novas apresentadoras do programa, ele disse: “Como substituir alguém como Sérgio Chapelin? Com duas das mais completas e consagradas jornalistas da televisão brasileira, Glória Maria e Sandra Annenberg. Conversei com elas e fiquei imensamente feliz ao perceber o entusiasmo delas diante do novo desafio, tanto Sandra como Glória. O Globo Repórter, eu sei, empolga todos nós jornalistas, porque é um programa vitorioso, de altíssimo nível”.

“Glória e Sandra não abrem mão da reportagem. Glória continuará a fazer as suas e Sandra as dela. Enquanto uma estiver em campo, a outra apresentará sozinha e vice-versa. Provavelmente o esquema será assim: um terço com Glória, um terço com Sandra e um terço com Glória e Sandra, juntas. É sucesso garantido. O formato do Globo Repórter vai ser modificado para essa nova fase”, completou.

Ali Kamel também apresentou a nova comandante do Jornal Hoje. “E como substituir Sandra Annenberg no Jornal Hoje, ela que deu rosto e voz de forma tão intensa por tantos anos? Com o talento de Maria Júlia Coutinho, cuja trajetória tivemos todos o prazer de acompanhar e de aplaudir desde que chegou à Globo, há doze anos”.

Fora do quadro da previsão do tempo, sentada à bancada, Maju apresentou o Jornal Hoje pela primeira vez em 2017. “Agora como titular da apresentação do Jornal Hoje, Maria Júlia Coutinho repetirá um caminho que Sandra Annenberg também trilhou, do mapa tempo para a bancada. E o público poderá acompanhar mais essa etapa de uma carreira solidamente construída e merecidamente aplaudida”.

Maju assumirá a bancada no final de setembro, e a comandará sozinha (o formato do Hoje corresponderá a essa nova realidade). Até lá, Sandra continuará a comandar o Hoje. “Escrevo e-mail tão longo porque é preciso cultivar a história dos que se dedicam a essa nossa profissão tão bonita. A Sérgio, Glória, Sandra e Maju, desejo toda sorte do mundo”, finalizou Ali Kamel.

