Mandante da morte dos irmãos Novelino é achado morto em casa

Chico Ferreira foi encontrado morto em apartamento onde cumpria pena de prisão domiciliar em Belém nesta terça (30) | Reprodução

Condenado como um dos mandantes da morte dos irmãos Ubiraci e Uraquitã Novelino, Chico Ferreira foi encontrado sem vida no apartamento onde cumpria prisão domiciliar, em Belém, na tarde desta terça-feira (30).

A morte dos irmãos Ubiraci e Uraquitã Novelino, ocorrida em abril de 2007, até hoje é lembrada pelos paraenses pela brutalidade do caso, que envolveu até a ocultação dos corpos em barris cheios de concreto nas águas da Baía do Guajará, em Belém.

Nesta terça-feira (30), o caso ganhou um novo desdobramento: um dos mandantes da execução dos irmãos Novelino foi encontrado sem vida. João Batista Ferreira Bastos, conhecido como Chico Ferreira, foi encontrado morto no apartamento onde residia, em um edifício localizado no bairro do Jurunas, em Belém. Ele cumpria prisão domiciliar no local desde abril deste ano.

Ainda não se sabe, de forma oficial, a causa da morte de Chico Ferreira, mas informações extraoficiais, levantadas por supostas fontes ligadas a blogueiros paraenses, apontam que o mesmo teria tirado a própria vida por meio de enforcamento, o que não foi confirmado pela Polícia Civil do Pará.

Chico Ferreira cumpria pena de 80 anos de detenção no Sistema Penitenciário do Pará quando, em 11 de abril, recebeu a autorização para cumprir, por seis meses, o regime de prisão domiciliar para tratar problemas de saúde.

A Polícia Científica do Pará foi acionada para fazer as perícias necessárias e a remoção do corpo do apartamento onde Chico Ferreira vivia. Segundo a Polícia Civil, o caso será investigado para esclarecer as causas da morte, o que só deverá ocorrer após o laudo confeccionado a partir da perícia realizada.

QUEM ERA CHICO FERREIRA?

João Batista Ferreira Bastos era um dos quatro condenados por envolvimento na morte dos irmãos Novelino e principal mandante do duplo homicídio. O radialista Luiz Araújo também participou da elaboração do plano e também foi condenado como mandante da execução.

O ex-policial Sebastião Cardias Alves e o ex-fuzileiro naval José Augusto Marroquim de Sousa foram julgados e condenados como os executores do crime, que chocou a opinião pública paraense em 2007. Os quatro receberam penas individuais de 80 anos de prisão.

Um fato curioso é que Luiz Araújo e Sebastião Cardias também faleceram enquanto cumpriam pena. Assim, Chico Ferreira é o terceiro dos envolvidos no caso Novelino a morrer após a condenação.

CASO NOVELINO

De acordo com a conclusão das investigações realizadas pela Polícia Civil do Pará, Chico Ferreira possuía uma dívida no montante de cerca de R$ 4 milhões aos irmãos Ubiraci e Uraquitã Novelino e, para não pagar o que devia, pediu apoio ao radialista Luiz Araújo para planejar o assassinato dos dois.

Os irmãos Novelino foram atraídos para o escritório da empresa Service Brasil, de Chico Ferreira, então localizada no bairro de Batista Campos, em Belém, onde foram emboscados e rendidos por Sebastião e José Augusto, que simularam um assalto. Ubiraci e Uraquitã foram agredidos, imobilizados com algemas e mordaças e, em seguida, estrangulados até a morte com uma mangueira de borracha

Os corpos dos irmãos Novelino foram “desovados” em barris metálicos, os quais foram preenchidos com concreto e atirados nas águas da Baía do Guajará, em Belém, a uma profundidade de 17 metros, amarrados por correntes de ferro, uma âncora e um peso de concreto. Os cadáveres só foram encontrados pela Polícia Civil duas semanas depois da execução no fundo da baía.

