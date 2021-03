Operação ‘Mandarim’ apreende 120 kg de cocaína que seriam exportados para Europa de Barcarena

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No total, quatro pessoas suspeitas de envolvimento no esquema de tráfico foram presas em diligências realizadas em Barcarena, Benevides e Belém. Além das prisões, foram cumpridos mandados de prisão temporária e mandados de busca e apreensão.

Durante buscas, agentes apreenderam três caminhonetes que eram utilizadas a serviço do crime. No local, policiais localizaram cerca de R$ 200 mil em espécie, escondidos dentro do painel dos veículos.

