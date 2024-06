‘Mandão’ e ‘Josó’ resistem à prisão a terçadadas, no Marajó

‘Mandão’ e ‘Josó’ foram presos após a polícia encontrar drogas de posse deles em abordagem policial. (Foto: Divulgação PMPA / Reprodução Notícia Marajó)

A dupla foi presa suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, mas depois foram liberadas e vão responder por consumo de droga, resistência e desacato.

Dois homens, que não tiveram a identidade revelada, resistiram à prisão a terçadadas na tarde de terça-feira (11), em Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Os suspeitos foram pegos com sete porções de oxi e uma de maconha. Eles foram liberados após a prisão, mas vão responder por consumo pessoal de entorpecente, resistência à prisão e desacato.

Segundo informações da Polícia Milita do Pará (PMPA) ao site Notícia Marajó, durante as rondas da guarnição policial, foi observada uma movimentação suspeita na travessa Alfredo Pereira, em frente à residência de um homem conhecido como ‘Vivico’, que já seria conhecido das autoridades por furtos na região.

Ao chegarem ao local, os policiais abordaram dois homens conhecidos como ‘Mandão’ e ‘Josó’. Durante a abordagem e busca pessoal, foram encontradas sete petecas de oxi e uma peteca de maconha.

Ao receberem voz de prisão, os indivíduos tentaram resistir ao procedimento policial. Um dos acusados estava armado com um terçado, fazendo com que os policiais precisassem usarem força progressiva para conter a agressão e garantir a segurança da equipe Os suspeitos também desacataram os agentes.

Após a detenção, os indivíduos foram conduzidos à delegacia de Polícia de Cachoeira do Arari para os procedimentos. Segundo a Polícia Civil do Pará (PCPA), os dois foram ouvidos e liberados. “Eles vão responder pelos crimes de drogas para consumo pessoal, resistência e por desacato. Um inquérito foi instaurado para apurar o caso. Também foram apreendidos uma arma branca e substância semelhante à oxi e maconha”.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2024/14:43:07

