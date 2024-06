Juventus contrata o técnico brasileiro Thiago Motta: ‘Fazer a alegria dos torcedores’

Thiago Motta nasceu no Brasil, mas jogou futebol pela seleção italiana (Foto: Divulgação/X/@juventusfc)

O clube de Turim oficializou nesta quarta-feira a contratação do ítalo-brasileiro para a vaga do demitido Massimiliano Allegri.

A Juventus está de treinador novo. Após mais de um mês de negociações com Thiago Motta, o clube de Turim oficializou nesta quarta-feira a contratação do ítalo-brasileiro para a vaga do demitido Massimiliano Allegri, em acordo de três temporadas.

Thiago Motta chamou a atenção dos dirigentes da Juventus pelo belo trabalho no Bologna, quinto colocado da última edição do Campeonato Italiano e com vaga na próxima Liga dos Campeões. O clube deixou Roma, Lazio, Fiorentina e Napoli para trás.

“O início de um novo capítulo. Vamos dar as boas-vindas ao nosso novo treinador, Thiago Motta! Bem-vindo, mister Thiago Motta!”, anunciou a Juventus em suas redes sociais. “O treinador ítalo-brasileiro assinou contrato com a Juventus até 30 de junho de 2027.”

O brasileiro não escondeu sua alegria com o maior desafio da carreira e prometeu fazer de tudo para agraciar os torcedores da Juventus com vitórias e títulos. “Estou muito feliz por começar uma nova experiência à frente de um grande clube como a Juventus. Agradeço aos proprietários e à direção e garanto toda a minha ambição de manter as cores da Juventus em alta e fazer a alegria dos torcedores”, afirmou o brasileiro.

Aos 42 anos, Thiago Motta assume seu terceiro clube na Itália, e o quarto da carreira, após começar pelas categorias de base do Paris Saint-Germain em 2018. Além do belo trabalho no Bologna, ele dirigiu os italianos Genoa e Spezia.O ex-volante quase aprontou diante da Juventus na penúltima rodada do Campeonato Italiano. Em jogo no Estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha, sua equipe abriu 3 a 0 de vantagem. No fim, porém, permitiu a reação e a igualdade por 3 a 3.

Foi o primeiro jogo da equipe de Turim sem Massimiliano Allegri, demitido após bater boca com dirigentes na conquista da Copa da Itália – o antigo técnico não renovaria contrato, mas teve sua passagem abreviada em duas partidas pelo episódio de destempero.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2024/14:43:07

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...