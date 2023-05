Mangal das Garças é palco de desfile sustentável nesta sexta, 19, em Belém

Modelos usam roupas confeccionadas no projeto. — Foto: Divulgação

‘O Pará Virou Moda’ apresentará peças produzidas por mulheres egressas do sistema penal e em situação de vulnerabilidade, a partir de uniformes de empresas que seriam descartados.

O projeto ‘O Pará Virou Moda’ realizará um desfile no Mangal das Garças, em Belém, para marcar a nova fase do projeto, nesta sexta-feira (19), às 17h.

A iniciativa, em parceria com a Equatorial Pará, tem como foco unir moda, sustentabilidade e responsabilidade social, com cursos e oficinas de corte, costura e modelagem para mulheres egressas do sistema penal e em situação de vulnerabilidade.

Todas as peças são confeccionadas a partir do descarte de uniformes da distribuidora de energia, além de outras empresas. A programação ocorrerá no Armazém do Tempo, localizado dentro do ponto turístico.

De acordo com Tiago Gomes, produtor do projeto, desde o início da iniciativa, em 2019, foram aproveitadas cerca de 1,2 tonelada de material têxtil de uniformes que não seriam mais utilizados pelas empresas parceiras e que foram doados ao projeto. No desfile desta sexta-feira serão apresentadas peças transformadas a partir desse material.

“O objetivo do projeto é diminuir o passivo gerado pelo descarte de peças de roupas utilizadas no segmento corporativo. Essas roupas são usadas na produção de novas peças, aliando essa premissa a um viés social, ao promover a geração de renda para mulheres egressas do sistema penal e também em situação de vulnerabilidade”, destacou Tiago.

Para a analista de sustentabilidade da Equatorial Pará, Michelle Miranda, além do trabalho fashion, ‘O Pará Virou Moda’ tem a preocupação e a sensibilidade em abraçar públicos que, geralmente, possuem dificuldades no mercado de trabalho.

Depois de passar pela Fábrica Esperança e pela Usina da Paz do Icuí, em 2023, o projeto também firmou parceria com a prefeitura de Ananindeua. Os cursos e oficinas são realizados no Espaço Cidadão, no bairro de Águas Lindas. Até o final dos módulos, o objetivo é atender 200 mulheres.

