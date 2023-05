Mais de 200 kg de queijo é apreendido e incinerado em Conceição do Araguaia, Pará

Queijos dentro da caçamba da viatura, após apreensão. Carga foi incinerada. — Foto: Divulgação

Carga estava imprópria para consumo, de acordo com a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará).

Durante fiscalizações, 240 kg de queijo transportados de forma irregular foram apreendidos por agentes da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), em Conceição do Araguaia, no sul do Pará. A ação foi confirmada na quinta (18).

Segundo o órgão, o produto estava armazenado sem refrigeração adequada e em veículo inapropriado, o que poderia colocar em risco a saúde do consumidor. A carga foi incinerada pelos fiscais agropecuários.

A apreensão foi realizada na quarta (18), em parceria com a equipe da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) e Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

O queijo do tipo muçarela, embalado em barras, foi encontrado no bagageiro de um ônibus de transporte interestadual, que tinha como destino os municípios de Eldorado e Gurupi, no estado do Tocantins.

Infração

De acordo com a Adepará, além da forma inadequada de transporte e refrigeração, as 60 barras estavam sem nota fiscal e continham apenas o Selo de Inspeção Estadual (SIE), o que permite o transporte somente dentro do território paraense.

Após os autos de infração, termos de apreensão e de destruição, toda a carga foi incinerada.

Selos

A população deve estar atenta aos rótulos e embalagens dos alimentos e verificar se estão devidamente lacrados e dentro do prazo de validade, e se possuem selo de inspeção: SIM (municipal), SIE, SIF (federal) ou de Produto Artesanal.

Quando o produto possui o selo do Serviço de Inspeção Estadual significa que foi inspecionado e fiscalizado durante sua produção.

Segundo a Adepará, a finalidade do selo é controlar os aspectos higiênico-sanitários dos produtos, bem como cadastrar e credenciar estabelecimentos que comercializam, e também que realizam a produção, o armazenamento e beneficiamento de produtos de origem animal, para reduzir o risco de danos à saúde.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 19/05/2023/05:49:49

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...