Ambulância é flagrada com porta aberta e em alta velocidade no PA

Ambulância é flagrada com porta aberta e em alta velocidade na BR-163

Veículo ainda fez ultrapassagens indevidas. Flagrante foi na BR-163 em Itaituba, sudoeste do Pará.

Uma ambulância foi flagrada trafegando com a porta aberta, em alta velocidade e fazendo ultrapassagens indevidas na BR-163 em Itaituba, sudoeste do Pará. O veículo também estava sem placas.

O ocupante de outro veículo que seguia atrás registrou quando a ambulância trafega de forma imprudente na estrada – veja acima.

Nenhuma autoridade confirmou até o início da tarde desta sexta-feira (19) a possível origem da ambulância e se havia pacientes sendo transportados. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não recebeu denúncias do caso.

O flagrante foi no distrito de Miritituba na quarta-feira (17). Nas imagens é possível ver quando a ambulância faz ultrapassagens, mesmo com a estrada apresentado buracos. A suspeita é que o carro tenha atingido 140 km/h.

Em nota, a Prefeitura de Itaituba informou que não recebeu denúncias, mas que mesmo assim “solicitou levantamento das condições para prevenir tais situações”.

Ainda conforme a Prefeitura de Itaituba, como a ambulância está sem placas não é possível saber de imediato que o veículo é da frota da Secretaria de Saúde do município ou de outra cidade na região.

As autuações por vídeos só podem ser feitas por equipamentos regulamentados pelo conselho nacional de trânsito (Contran), que são o radar e câmeras de vídeo de monitoramento. Até o início da tarde desta sexta (19) não havia confirmação se o motorista e em ambulância foram identificados.

Fonte:g1 Pará e TV Liberal e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 19/05/2023/05:49:49

