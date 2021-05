Tribunal de Justiça do Pará realiza Semana de Conciliação em junho

(Foto:Reprodução) – O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) realizará no período de 7 a 11 de junho a 5º edição da Semana Estadual de Conciliação deste ano.

Em razão da pandemia, todas as unidades judiciárias irão realizar as audiências prioritariamente de forma virtual, podendo ter audiências presenciais desde que observados os protocolos de higienização e distanciamento social.

Os interessados em solucionar demandas não judicializadas já podem preencher o formulário de solicitação de audiências disponível através deste endereço eletrônico ou através do Portal do TJPA.

Para as demandas já judicializadas, os advogados das partes interessadas em conciliar deverão peticionar nos autos e solicitar a inclusão do processo na Semana Estadual de Conciliação.

A meta desse ano é aumentar em 10% o número de conciliações realizadas em 2020. A Semana traz uma novidade no encerramento: a realização do tradicional Casamento Comunitário com 50 casais. A cerimônia será feita por videoconferência transmitida pela internet através do Portal do TJPA. A desembargadora Dahil Paraense está à frente do Nupemec.

Programação da V Semana Estadual de Conciliação 2021:

• Abertura no dia 2 de junho como Webinário sobre Métodos Autocompositivos na Pandemia.

• Audiências virtuais e presenciais no período de 7 a 11 de junho.

• Encerramento no dia 12 de junho com o Casamento Comunitário Virtual.

Por:RG 15 / O Impacto com informações do TJPA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...