Manicure corta unhas de cliente caloteira; veja vídeo!

A mulher foi até a casa da cliente para cobrar pelo serviço. | Foto:Reprodução

Após inúmeras tentativas de cobrança, a cliente prometeu pagar, mas sumiu do mapa.

Um vídeo que mostra uma manicure cortando as unhas de gel de uma cliente “caloteira”, viralizou e deu o que falar na web. A cobrança partiu de Denilde do Carmo, que foi até a casa da cliente cobrar pelos serviços de unhas em gel que fez mas que ela prometeu e não pagou. Além disso, a mulher sumiu do mapa.

O caso aconteceu no bairro Alfredo Nascimento, zona norte de Manaus.

Confira!

Com informações CM7

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...