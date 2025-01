Manifestantes cobram entrega de apartamentos populares em Outeiro, distrito de Belém

Residencial fica em Outeiro, distrito de Belém, e ainda não foi entregue aos moradores. — Foto: Joyce Ferreira / Ag. Belém

De acordo com o presidente da comissão dos moradores do espaço, obras foram concluídas em novembro de 2024, mas as autoridades responsáveis ainda não deram as chaves aos beneficiários.

Mais de mil famílias cobram a entrega dos 1008 apartamentos do residencial Viver Outeiro, na ilha de Caratateua, localizada em Outeiro, distrito de Belém. Beneficiários do Minha Casa Minha Vida realizaram um protesto na capital nesta quarta-feira (22).

De acordo com o presidente da comissão dos moradores do espaço, Anderson Mendes, as obras foram concluídas desde novembro de 2024, mas as autoridades responsáveis ainda não deram as chaves aos proprietários, que seguem sem uma data certa para receber as novas moradias.

Com orçamento de cerca de R$ 62 milhões, as obras do residencial Viver Outeiro iniciaram em 2014, como informa o portal da própria prefeitura de Belém.

Após os trabalhos na construção dos prédios terem ficado paralisados por anos, em 2023, o projeto foi retomado, por meio do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, e recebeu R$ 20 milhões em novos recursos do Ministério das Cidades.

Apesar dos incentivos, famílias que esperam há 10 anos pela chance de um lugar melhor para morar, já que muitos vêm de casas e habitações com irregularidades, em locais que enfrentam diversos problemas, buscam ao menos a previsão de data para a entrega das chaves.

Ainda em 2024, a gestão municipal informou que tentaria entregar o residencial até o fim do ano, mas pontuou que havia a previsão de que isto ocorresse em janeiro de 2025.

Sem um dia delimitado, os manifestantes reforçaram o pedido de mães de baixa renda que mantêm o aluguel de onde estão e que também precisam sustentar as despesas e de famílias que já até pagaram antecipado a primeira mensalidade referente ao residencial.

Além disso, ao longo dos anos, com a paralisação das obras e a ausência de moradores, o espaço com os apartamentos populares já foi alvo de saques e criminosos, segundo o presidente da comissão.

O g1 solicitou posicionamento ao Ministérios das Cidades, à prefeitura de Belém e à Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), mas não obtivemos respostas até a publicação desta reportagem.

Fonte: Juliana Bessa, g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/01/2025/16:16:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...