Seduc divulga nova lista de professores classificados no PSS 03/2024

(Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará) – Segunda lista de convocados já está disponível no site da Secretaria de Educação. A documentação prevista em edital deve ser enviada até esta quinta-feira (23).

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-PA) publicou a segunda lista de professores da educação básica, classificados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 03/2024. A convocação foi divulgada na terça-feira (21) e está disponível no site da Seduc, acesse aqui.

“Estamos nos aproximando do início de mais um ano letivo. Nossas equipes começaram Jornada Pedagógica, e hoje convocamos a mais uma leva de professores para fortalecer nosso quadro docente. Essa é uma notícia muito importante para que nossas escolas estejam preparadas para o retorno, e para que possamos oferecer uma educação de qualidade para nossos mais de 560 mil estudantes matriculados neste ano de 2025″, disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação.

Os candidatos classificados devem enviar os documentos, exigidos em edital, nos dias 22 e 23 de janeiro (quarta e quinta-feira), na área de inscrição do candidato/acompanhe sua inscrição, para análise prévia e pré-assinatura da habilitação da assinatura contratual.

Confira os documentos exigidos:

1. Atestado de aptidão física e mental;

2. Certidão de antecedentes criminais (Estadual e Federal);

3. Comprovante de atualização cadastral do E- SOCIAL, obtida no site de consulta cadastral do INSS.

A Seduc informa, ainda, que a habilitação do candidato também dependerá da sua disponibilidade de horário, tendo que cumprir a jornada de trabalho e os turnos correspondentes à toda carga horária disponível da disciplina ou da área do conhecimento.

Após envio dos documentos e autorização na área do candidato, os professores devem comparecer às localidades indicadas na lista de convocação com toda a documentação que utilizou para pontuação no PSS 03/2024: diploma de graduação, incluindo histórico do curso e pós-graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu), se houver pontuado no momento da inscrição; certificados dos cursos de capacitação realizados até cinco anos antes da data do edital, devidamente registrados pela instituição formadora, legalmente autorizada, contendo carga horária e conteúdos, e documentação que comprove a experiência profissional na área ou função a que concorre, nos termos do edital de abertura.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/01/2025/15:51:27

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...