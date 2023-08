Moradora de Novo Progresso, fala sobre APAGÃO ao G1;’Foi estranho aqui estar tudo normal’

Novo Progresso e Castelo dos Sonhos não foram afetados por apagão — Foto: TV Liberal

Apagão: ‘Foi estranho aqui estar tudo normal’, diz moradora da única cidade do Pará não afetada por falta de luz

Município inteiro de Novo Progresso e um distrito de Altamira não foram afetados pelo apagão que atingiu 25 estados e DF.

2,9 milhões de unidades consumidoras no Pará foram atingidas pelo apagão no Brasil

A única cidade no Pará que não foi afetada pelo apagão da terça-feira (15) foi Novo Progresso, no sudoeste do estado, segundo a concessionária de energia. Por lá, ao saberem pelo noticiário da falta de energia nacional, moradores ficaram curiosos.

“Foi bem estranho saber que parte do Brasil estava com todo esse problema, com essa falta de energia, e aqui em Novo Progresso estar tudo normal”, relatou a enfermeira e moradora da cidade, Elissandra Brito Soares.

Segundo a Equatorial Pará, concessionária de energia no estado, 143 das 144 cidades paraenses foram atingidas, com exceção de Novo Progresso e também Castelo dos Sonhos, que é um distrito de Altamira, cidade com cerca de 500 quilômetros de extensão e que teve outras localidades sem luz, incluindo o Centro.

O apagão durou quase seis horas em algumas partes do estado do Pará e atingiu cerca de 2,9 milhões de imóveis em todo estado. Segundo a concessionária, por volta das 10h30, o fornecimento de energia começou a ser normalizado, sendo totalizado às 14h23. A estimativa é que ao menos 29 milhões de pessoas no Brasil inteiro foram afetadas.

“A gente lamenta por muitas pessoas ficarem sem energia, tão essencial para as atividades diárias”, diz a moradora de Novo Progresso depois que soube que sua cidade era a única do estado com luz.

Segundo a concessionária responsável, Equatorial Pará, o que ocorreu em Novo Progresso pode ser considerada uma coincidência na subestação que atende a localidade. Assim como todas as outras espalhadas pelo estado, ela também possui um ponto de suprimento, que é por onde a energia chega das transmissoras para distribuição.

Em Novo Progresso esse ponto de suprimento não foi afetado, segundo a concessionária, que não detalhou sobre os fatores que podem ter contribuído para isso.

A Equatorial Pará confirmou que o abastecimento do serviço essencial não foi afetado na área pelo mesmo motivo que em Novo Progresso.

“Todas as subestações possuem ponto de suprimento. Só que as cargas que chegam até elas (em Novo Progresso e Castelo dos Sonhos) passam por um ponto de suprimento que não foi atingido”, explicou a empresa.

Apagão afeta 2,9 milhões de imóveis no Pará, causa falta de água e problemas em mercados e postos de combustíveis

Carro capota em cruzamento durante apagão nos semáforos em Belém

Problemas com apagão

No Pará, moradores da Grande Belém, cidades do nordeste do estado, sudoeste e sudeste disseram ter ficado sem energia elétrica às 8h31 da terça (15). A partir daí, moradores de outras cidades e regiões também enfrentaram problemas.

Motoristas enfrentaram problemas para abastecer, pois as bombas de combustíveis não funcionavam, mercados fecharam e filas se formaram no aeroporto. Restaurantes também tiveram dificuldades de atender os clientes por causa da falta de água e também sem opção de pagamento em pix.

O blecaute também afetou o funcionamento de semáforos e de serviços, incluindo espaços de lazer na capital Belém. O apagão nos semáforos acabou resultado em um acidente em Belém, em que um carro capotou.

Além do Pará, 24 estados e o Distrito Federal também ficaram sem luz. O Operador Nacional do Sistema identificou uma ocorrência que levou a uma “separação elétrica” no sistema interligado. Na prática, as regiões norte e nordeste do país foram desconectadas do Sul e Sudeste.

Com o incidente, o órgão realizou uma “ação controlada” — ou seja, proposital — para evitar que o problema na rede se espalhasse.

“Houve pelo menos 16 mil MW de interrupção de energia. A interrupção no sul e no sudeste foi uma ação controlada para evitar propagação da ocorrência”, diz o ONS.

Fonte:G1PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/08/2023/16:22:49

