Manifesto demanda participação popular na Ferrogrão e outras obras de logística na Amazônia

BR-163, uma das grandes obras na Amazônia, foi alvo de protesto do povo Kayapó em 2020 por direito de consulta – (Foto:Fernando Sousa/Instituto Kabu).

Movimentos querem mais transparência em estradas, ferrovias e hidrovias que priorizam agro e mineração no Pará

Movimentos sociais e populares da Amazônia publicaram nesta quarta-feira (18) a “Declaração de Santarém”, documento que denuncia impactos socioambientais e a falta de participação popular nas obras federais do chamado Corredor Logístico Tapajós-Xingu, no Pará.

Os empreendimentos, vitais para o avanço do agronegócio e mineração, incluem a Ferrogrão e a reconstrução da BR-163 (Cuiabá-Santarém), além de hidrovias e portos graneleiros em Santarém (PA).

A “Declaração de Santarém”, assinada também por organizações não governamentais (ONGs) da área socioambiental, diz que essas pressões “refletem a omissão do Estado” diante dos “interesses de grupos privados” e correspondem a “políticas desenvolvimentistas equivocadas”.

:: Ferrogrão afetará pelo menos 6 terras indígenas, 17 unidades de conservação e 3 povos isolados ::

Segundo as quase 70 organizações que assinam o manifesto, o mero anúncio das obras tem “agravado pressões sobre os territórios como a grilagem de terras públicas, a especulação fundiária, a extração ilegal de madeira, o desmatamento e queimadas ilegais, a poluição das águas que abastecem populações e ameaças a lideranças que atuam na defesa dos direitos humanos e os direitos da natureza”.

Entre os signatários do manifesto estão a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), Federação das Associações de Moradores e Organizações Comunitárias de Santarém e Greenpeace, além do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento de Atingidos por Barragens (MAB) e outros.

Ferrogrão segue no PPI do governo federal

O Corredor Logístico Tapajós-Xingu é um projeto que integra grandes projetos de logística de transporte, como a pavimentação da BR-163, hidrovias e terminais de carga no médio e baixo Tapajós e a proposta de construção da Ferrogrão, EF-170.

O projeto é voltado principalmente para interesses de grandes empresas e financiadores do agronegócio e faz parte de um projeto maior chamado “Arco Norte”, que inclui corredores de exportação de commodities nas bacias dos rios Madeira e Tocantins, na Amazônia.

A Ferrogrão é um megaprojeto de ferrovia com quase mil quilômetros que atravessará o centro do país, cortando áreas de proteção ambiental e a territórios indígenas, inclusive com presença de grupos isolados.

Os movimentos lembram que a Ferrogrão – proposta por corporações como Amaggi, ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus – foi mantida pelo governo Lula (PT) no Programa de Parceria de Investimentos (PPI), embora “tenha inúmeras falhas de planejamento em termos de análise prévia de riscos socioambientais, viabilidade econômica e avaliação de alternativas”.

Democratizar o planejamento de infraestrutura

Para democratizar o planejamento da infraestrutura de transportes na Amazônia, a “Declaração de Santarém” propõe a revisão dos instrumentos de planejamento e processos de tomada de decisão, de forma a diminuir a influência dos grandes grupos econômicos e incluir as aspirações de comunidades indígenas, quilombolas e de agricultores familiares.

“Nesse sentido, é imprescindível que o novo Plano Nacional de Logística (PNL 2055) em processo de elaboração, seja mais transparente que os anteriores, incorpore a participação pública em suas várias etapas de elaboração e considere um cenário sem a inclusão de mega empreendimentos de altíssimo risco socioambiental para a Amazônia e outros biomas”, afirma o documento.

“As ações de fortalecimento da governança socioambiental e territorial são urgentes e necessárias, independentemente da existência de novos empreendimentos como a Ferrogrão. Tratam-se de direitos e, portanto, não negociamos ‘compensação’ por mega projetos destrutivos”, enfatizam as organizações.

Fonte:Brasil de Fato | Lábrea (AM) | e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/10/2023/09:11:50

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...