Manu Bahtidão deu pausa na carreira por causa de depressão

Depressão afastou Manu dos palcos | Reprodução/Redes Sociais

De acordo com a cantora, o afastamento dos palcos foi para cuidar da saúde.

Acantora Manu Bahtidão, 38, revelou que fez uma pausa na carreira após ser diagnosticada com depressão e síndrome do pânico. A informação foi dada pela própria artista no programa Altas Horas, no último sábado (31), ao apresentador Serginho Groisman, onde disse que optou pela pausa para se dedicar aos cuidados da saúde.

A artista alagoana, mas que mora e canta músicas paraenses, disse que deveria ter parado antes. Segundo ela, estava com alguns sintomas muito presentes e que poderiam ser identificados por outras pessoas e, por isso, parou. “Chegou um momento que eu falei: ‘Não vou conseguir. Prefiro parar agora, me restabelecer, me cuidar”, explicou.

Entre os sintomas, Manu Bahtidão afirmou que sentia medo, insegurança, dor, angústia sem fim e sem motivo aparente.

“São vinte e quatro anos trabalhando e buscando isso, e às vezes quando chega o momento em que as coisas acontecem, a gente fica meio assustado, com muita coisa que vem junto. Com o sucesso vem o bônus, mas vem o ônus. Muita coisa tem me assustado, mas tenho muito mais a agradecer do que pra reclamar”, concluiu Manu Bahtidão.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/09/2024/14:42:36

