“Ainda Estou Aqui” ultrapassa 1 milhão de espectadores nos cinemas brasileiros

Foto: Reprodução | Representante do Brasil no Oscar de 2025, o longa estrelado por Fernanda Torres é o quarto filme brasileiro com maior público no pós-pandemia da covid-19.

Após 11 dias em exibição, o filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” ultrapassou a marca de 1 milhão de espectadores no Brasil e já arrecadou mais de R$ 23,5 milhões de reais de bilheteria, segundo dados divulgados na segunda-feira (18) pela Comscore. Dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, o filme é o representante do Brasil no Oscar de 2025.

Com esse número de espectadores, “Ainda Estou Aqui” se torna o quarto filme brasileiro com maior público nos cinemas do Brasil dos últimos cinco anos. O longa de Walter Salles fica atrás de “Minha Irmã e Eu” (2023), que teve um público de 2.286.441 pessoas, de “Os Farofeiros 2” (2024), com 1.878.997 espectadores, e “Nosso Lar 2 – Os Mensageiros” (2024), cuja audiência foi de 1.611.834 pessoas, de acordo com dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine).

Nos primeiros quatro dias de exibição no Brasil, “Ainda Estou Aqui” atraiu mais de 358 mil espectadores aos cinemas, ficando em primeiro lugar no ranking de filmes mais assistidos, na frente de filmes como “Venom 3: A Última Rodada”. No segundo fim de semana de exibição, o filme estrelado por Fernanda Torres cresceu 31% em público comparado com os números de estreia. Contudo, “Ainda Estou Aqui” caiu para a segunda posição do ranking, perdendo apenas para o blockbuster “Gladiador 2”. Os dados são da empresa Comscore.

“Ainda Estou Aqui” estreou no Brasil em 7 de novembro de 2024. Nos Estados Unidos, o longa chega aos cinemas de Nova York e Los Angeles em 17 de janeiro de 2025, para uma semana de exibição, antes de estrear no restante do país em 14 de fevereiro.

CHANCE DE GANHAR O OSCAR

O drama de Walter Salles “Ainda Estou Aqui” foi escolhido para representar o Brasil no Oscar de 2025 e está sendo bem recebido fora do Brasil. No Festival de Veneza deste ano, o filme ganhou o prêmio de Melhor Roteiro e desponta como um dos favoritos para a categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar, de acordo com o site especializado em cinema “Variety”.

A votação preliminar para algumas categorias, incluindo a de Melhor Filme Internacional, abre em 9 de dezembro e fecha em 13 de dezembro. Em seguida, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgará uma pré-lista com os filmes mais votados, no dia 17 de dezembro. Em 8 de janeiro de 2025, abrirá a votação para definir os indicados finais, que serão divulgados no dia 17 de janeiro.

Adaptado do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, “Ainda Estou Aqui” mostra como a vida de Eunice Paiva é impactada após o sequestro do seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva, durante a ditadura militar no Brasil. Em sua fase mais nova, Eunice é interpretada por Fernanda Torres, enquanto que Fernanda Montenegro – mãe de Fernanda Torres – interpreta a versão mais velha da personagem.

Fonte: Portal Debate Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/11/2024/16:43:05

