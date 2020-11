Máquina, motosserra e madeira ilegal apreendidas em Moju e Tailândia

As atividades ilegais na extração de madeira e desmatamento continuam intensas na região de Tailândia e Moju, mas a fiscalização não dá tréguas nessa guerra aos criminosos

Dois homens foram presos, uma pá carregadeira, uma motosserra e uma grande quantidade de madeira foram apreendidas pela Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), durante mais uma etapa da operação Amazônia Viva, deflagrada nos municípios de Moju e Tailândia, na Região do Baixo-Tocantins.

Os dois presos foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Civil de Tailândia, onde foram indiciados pelos crimes de desmatamento, extração irregular de madeira, atividade potencialmente poluidora e uso de motosserra para provocar incêndio em mata ou floresta.

Durante a operação foram feitos sete autos de infração, apreensão de uma pá carregadeira, uma motosserra, 177m³ de produto de origem florestal e uma área de 39 hectares foi embargada. Ainda durante as diligências foram encontradas aproximadamente 100 toras de madeiras diversas e outras com proteção especial.

A ação faz parte da Força Estadual de Combate ao Desmatamento e Queimadas no Pará, e foi realizada em conjunto com agentes da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Batalhão de Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiro Militar, Diretoria de Fiscalização e Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC).

As diligências iniciaram a partir de ações preventivas e repressivas contra o desmatamento na vicinal 12, zona rural do município de Moju e Tailândia. No local foram encontrados indícios de desmatamento e queimadas por meio de imagens aéreas feiras pela Semas. No local foi possível confirmar a infração.

Durante as buscas, foi localizado um tratorista usado para abertura de ramal e uma motosserra, além de toras de madeira. Próximo dali, foram encontradas outras duas áreas desmatadas.

