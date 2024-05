Marcha para Jesus reúne milhares de pessoas na capital paulista

Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil – Multidão carregou uma bandeira gigante de Israel.

Milhares de pessoas se reuniram na Avenida Tiradentes, próximo à Estação da Luz, na região central paulistana, para participar da Marcha para Jesus. Os fiéis foram acompanhados por diversos trios elétricos, com discursos, orações e música. A multidão carregou ainda uma bandeira gigante de Israel.

São Paulo (SP) 30/05/2024 – 32ª edição da Marcha para Jesus na avenida Tiradentes. O tema deste ano é “Dupla Honra”, uma referência ao texto bíblico de Isaías 61:7.

Fiéis participam da 32ª edição da Marcha para Jesus na Avenida Tiradentesl – Paulo Pinto/Agencia Brasil

Acompanhado do apóstolo Estevam Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes discursou de um carro de som. Dizendo estar feliz e emocionado, Nunes pediu orações pelas pessoas afetadas pela catástrofe climática no Rio Grande do Sul. “Que a gente possa colocar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul em nossas orações, para que eles tenham de todos nós uma energia muito positiva”, conclamou o prefeito, que estava junto com a esposa, Regina.

A marcha seguiu até a Praça Heróis da FEB, na zona norte da cidade, onde estão previstas diversas apresentações de bandas de música gospel. Os shows começaram com o rock cristão da banda paulista Morada.

A organização do evento, comandada pela Igreja Renascer, afirma ter recebido 17 mil caravanas de diversas regiões do Brasil e do exterior.

A marcha, criada originalmente na Inglaterra, foi trazida para o Brasil e realizada na capital paulista pela primeira vez em 1993.

Também participam do evento denominações como a do Evangelho Quadrangular, a Mundial do Poder de Deus, a Sara Nossa Terra, diversos ministérios da Assembleia de Deus, a Igreja Bola de Neve, e a Universal do Reino de Deus.

Fonte: Agência Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/05/2024/12:45:31

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...