Marido de delegada mata os dois filhos em casa em Cametá (PA)

Filhos do casal foram atingidos por disparos feitos pelo próprio pai (Foto:Reprodução)

Esposo da titular da Delegacia da Mulher do município (DEAM), Amanda Souza, atirou contra os próprios filhos na residência da família, no centro urbano de Cametá, no Pará.

Um crime chocou os moradores da cidade de Cametá, às margens do Rio Tocantins, no Nordeste do Pará. O marido da delegada Amanda Souza, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) do município, atirou e matou os dois filhos do casal na tarde desta segunda-feira (10).

O assassinato ocorreu na residência da família, na Avenida Coronel Raimundo Leão, no centro urbano da cidade. Segundo informações preliminares, após atirar contra as crianças de 9 e 13 anos, o homem tentou tirar a própria vida.

Vizinhos ouviram o barulho dos tiros e acionaram a polícia imediatamente. A delegada estava na delegacia no momento do ocorrido. Viaturas das polícias civil e militar e ambulâncias de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local, porém encontraram os menores de idade já sem vida.

O homem chegou a ser resgatado com vida e foi encaminhado para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. O estado dele é considerado grave.

Relatos obtidos com testemunhas afirmam que o casal vivia problemas conjungais na relação após o início de um processo de separação.

Matéria em atualização.

Fonte: Adams Mercês e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/18:56:56

