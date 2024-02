Marido espanca esposa após bebedeira e crise de ciúmes; filhos foram entregues ao conselho tutelar após PM ver “muito lixo” na casa no Mato Grosso

(Foto: Reprodução)- Um homem, de 32 anos, que não teve seu nome divulgado, foi preso por agredir a esposa com socos na cabeça na madrugada desta terça-feira (13.02), em Tangará da Serra. Durante a ocorrência, os filhos do casal foram entregues ao Conselho Tutelar, pois a casa estava em estado insalubre.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada às 04h25 para atender uma denúncia de violência doméstica. Ao chegar no local, a mulher disse que deixou os 3 filhos com a sogra e foi com o esposo para um bar onde estava tendo uma festa. Durante a bebedeira, o casal discutiu por ciúmes e a mulher foi embora primeiro e o marido logo depois. Em casa, a discussão continuou e ele lhe agrediu com socos na cabeça.

Aos agentes, o suspeito confirmou ter agredido a mulher, justificando que toda vez que ela faz o uso de bebida alcoólica fica agressiva e já tentou até o matar com faca. Os policiais também observaram que a casa estava em estado insalubre, com muitos lixos e mau cheiro, inadequado para moradia. Sendo assim, eles acionaram o Conselho Tutelar para ficar responsável pelas 3 crianças.

Já o homem foi preso em flagrante por lesão corporal no âmbito de violência doméstica.

Fonte: Gazeta digital e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/02/2024/09:05:29

