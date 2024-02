Perseguição policial termina com apreensão de quase 100 kg de drogas e descoberta de esconderijo em Minas Gerais

Droga apreendida no Bairro Linhares, em Juiz de Fora | Foto: PM/Divulgação— Ocorrência foi iniciada na MGC-265, em Rio Pomba, e terminou no Bairro Linhares, em Juiz de Fora. Ao todo, quatro pessoas foram presas.

Uma perseguição policial que começou na MGC-265, em Rio Pomba, e terminou no Bairro Linhares, em Juiz de Fora, resultou na apreensão de quase 60 kg de maconha e outras drogas, e prisão de pelo menos quatro jovens no fim da tarde de terça-feira (14).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, militares realizavam operação especial de carnaval quando foi dada ordem de parada para um veículo onde estavam um homem de 27 anos, uma mulher de 28 e um rapaz que não teve a idade divulgada.

O condutor sinalizou que iria parar, mas quando chegou perto dos policiais acelerou e fugiu por uma estrada vicinal.

Em dado momento o trio abandonou o carro e tentou fugir a pé por uma área de brejo, mas foi encontrado e preso em flagrante. Dentro do veículo os policiais encontraram 53 barras de maconha e R$ 892.

Após consultas foi constatado que o veículo foi roubado no Rio de Janeiro, além de ser clonado. Os presos contaram que buscaram a droga em Juiz de Fora e iriam levar para Visconde do Rio Branco.

Contaram, ainda, onde ficava o local usado por um deles como “guarda-roupa” – termo utilizado para identificar aqueles que guardam em casas, parte das drogas de determinado traficante.

Os militares, então, foram até a residência, localizada no Bairro Linhares, em Juiz de Fora e encontraram:

36 kg de maconha;

357 pinos de cocaína;

99 vidros de loló;

94 buchas de maconha;

duas placas veiculares;

vasto material para dolagem;

três balanças;

R$ 3 mil.

Um rapaz de 27 anos foi preso no imóvel e levado para a Delegacia junto com os outros e todo o material apreendido.

Fonte: Por g1 Zona da Mata e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/02/2024/08:57:44

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...