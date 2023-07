Vote para dar visibilidade a BR-235 como prioridade do Governo Federal; rodovia possui traçado definido até Novo Progresso-PA

A rodovia, que se inicia em Aracaju, capital de Sergipe, possui traçado definido até Novo Progresso, Pará. (Foto: Reprodução)

Qualquer pessoa pode votar para que a conclusão da BR-235 entre o Tocantins e Maranhão, uma das prioridades do Governo Federal no Plano Plurianual (PPA) dos próximos quatro anos, possa receber ainda mais visibilidade. A rodovia, que se inicia em Aracaju, capital de Sergipe, possui traçado definido até Novo Progresso, Pará, com parte do trajeto passando pelo município de Guaraí.

O processo da obra se encontra bem adiantado, com estudos de viabilidade técnica e ambiental concluídos, além da licitação do projeto de engenharia realizado. Trata-se de um importante corredor de ligação, que promete dinamizar a economia de municípios abrangidos, reduzindo custos de transporte e desafogando o fluxo de rodovias que hoje são movimentadas, como a BR-153.

Vote até o dia 14 de julho

Caso a proposta de conclusão da BR-235 TO/MA fique entre as cinco mais votadas, os autores serão convidados para o 3º Fórum Interconselhos, que será realizado em Brasília (DF) e tem como foco reunir a sociedade civil, representada por meio de conselhos e entidades diversas, onde as principais prioridades do PPA poderão ganhar ainda mais destaque. A votação segue até o dia 14 de julho.

O que é PPA e como votar?

PPA define objetivos e metas da administração pública em todos os níveis. O instrumento é estabelecido por lei, com vigência de quatro anos. Ele inicia no segundo ano de mandato de um prefeito, governador ou presidente e se prolonga até o final do primeiro ano do mandato de seu sucessor. Para votar na proposta relativa a BR-235, acesse este link e faça o login na sua conta gov.br.

