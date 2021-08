Marido mata empresária, procura a polícia simulando sumiço da vítima e é preso em MT

Andrea Ramos Costa, de 31 anos, foi encontrada morta na porta de uma serraria em Colniza — Foto: Facebook

Corpo da empresária foi encontrado no portão de uma serraria na MT-206 horas depois do crime.

Uma empresária foi assassinada nesta segunda-feira (23) no Distrito de Guariba, em Colniza, Mato Grosso. Andrea Ramos Costa, de 31 anos, foi encontrada morta na porta de uma serraria, na MT-206. Ela era proprietária de uma loja de móveis no distrito.

Acusado pelo crime, o marido dela, Diego Fernandes de Almeida, de 29 anos, foi preso em flagrante após procurar a polícia simulando que a mulher havia desaparecido. Ele disse à Polícia Militar que Andrea tinha desaparecido, mas estava nervoso e levantou suspeitas dos policiais.

Na residência do casal, a PM encontrou o celular da vítima no guarda-roupas, além de roupas sujas de sangue. A caminhonete da empresária também tinha vestígios de sangue.

A polícia analisou câmeras de segurança que mostram Diego saindo da casa com um colchão na carroceria da caminhonete da empresária. Ele ainda carregou areia para esconder as manchas de sangue na casa e no veículo.

O colchão foi encontrado queimado a 3 km da vila. Horas depois, a empresária foi encontrada morta no portão de uma serraria na MT-206. Seu corpo tinha ferimentos e um corte na cabeça.

O crime causou comoção popular no distrito e Diego foi precisou ser escoltado. Ele foi atingido no rosto pela irmã de Andrea.

O caso é investigado como feminicídio.

