PF apreende carros de luxo em investigação sobre bando que usavam barcos de pesca na remessa de cocaína para a Holanda

Dois dos carros de luxo apreendidos pela PF Foto: Polícia Federal / Divulgação

– PF prende 12 que usavam barcos de pesca na remessa de cocaína para a Holanda

PF apreende carros de luxo em investigação sobre bando que usa embarcações para tráfico internacional de drogas

Maioria dos integrantes da organização criminosa é do Rio; cocaína chegava até porto na Holanda

Um efetivo de 60 policiais cumpre ainda 15 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e Espírito Santo. As ordens foram expedidas pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira, 24, a Operação Tamoios e prendeu 12 alvos de uma investigação contra suposta organização criminosa que utiliza "logística portuária de pequenas embarcações pesqueiras e mergulhadores profissionais" para traficar drogas, enviando os entorpecentes para a Holanda. Um efetivo de 60 policiais cumpre ainda 15 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e Espírito Santo. As ordens foram expedidas pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio.

De acordo com a PF, as investigações que culminaram na “Tamoios” duraram cerca de dois anos e contaram com o apoio das Capitanias dos Portos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Durante o período, os investigadores apreenderam mais de 200 quilos de cloridrato de cocaína, 14 veículos de luxo e seis imóveis de alto padrão nos municípios do Rio de Janeiro, Mangaratiba (RJ) e Guarapari (ES), além de R$ 827 mil em espécie

Os investigadores apontam que os alvos da ofensiva, “usando o subterfúgio da pesca artesanal e do mergulho, realizam de forma organizada o transporte de grandes carregamentos de cloridrato de cocaína para o Porto de Roterdã, na Holanda’.

Ainda de acordo com a corporação, a maioria dos integrantes da organização criminosa, que operava em conjunto com organizações transnacionais, é do Rio de Janeiro e transportava a droga até Espírito Santo – de onde era embarcada para a Europa.

24/08/21 09:32 ‧ Há 2 Horas por Estadao Conteudo

