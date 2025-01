Gusttavo Lima diz que será candidato à Presidência em 2026

Gusttavo Lima afirmou desejo de concorrer á Presidência da República em 2026 | Reprodução/@gusttavolima/Instagram

Cantor sertanejo revelou que está planejando ser candidato à Presidência do Brasil nas Eleições de 2026.

Oano de 2025 mal começou, mas muita gente, em especial no meio político, já está pensando em 2026, onde serão realizadas as eleições para escolha de deputados estaduais e federais, senadores, governadores e presidente da República.

O cantor sertanejo Gusttavo Lima surpreendeu o Brasil ao anunciar sua intenção de se candidatar à Presidência da República nas Eleições Gerais de 2026.

Em entrevista exclusiva ao portal Metrópoles, o artista, que ainda não possui filiação partidária, afirmou estar decidido a colocar seu nome à disposição do eleitorado, destacando o desejo de promover uma mudança significativa no cenário político nacional.

“O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade e me sentir impotente para ajudar. Passei por muitas dificuldades na vida. Vim de uma origem muito humilde, cheguei a perder três dentes por falta de recursos, mas consegui me tratar. Infelizmente, muitas pessoas não têm essa mesma chance”, declarou Gusttavo Lima.

Embora tenha apoiado publicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em outras ocasiões, o cantor evita vincular sua candidatura a rótulos ideológicos. “Chega dessa história de direita e esquerda. Minha intenção é unir a população em torno de um projeto que beneficie o país como um todo. Quero colocar meu conhecimento a serviço do Brasil”, explicou.

Atualmente sem partido, Gusttavo Lima afirmou que iniciará conversas com grupos políticos para estruturar sua entrada no cenário eleitoral. Ele ressaltou que sua experiência como empreendedor pode ser um diferencial em sua trajetória política.

“Embora eu nunca tenha ocupado um cargo público, gerencio várias empresas e sei como criar oportunidades. O Brasil precisa desburocratizar para funcionar melhor. Os mais pobres estão sem poder de compra, enquanto o agronegócio enfrenta uma carga tributária sufocante sem retorno em infraestrutura. Acredito que posso contribuir para mudar isso. Claro, posso mudar de ideia até 2026, mas, neste momento, estou muito inclinado a disputar a Presidência”, afirmou o cantor.

Nos últimos meses, Gusttavo Lima esteve no centro de uma polêmica após ser investigado por suspeita de lavagem de dinheiro através de empresas de apostas on-line. Contudo, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) solicitou o arquivamento do caso, citando a falta de provas que justificassem a abertura de uma ação penal contra o cantor e os sócios da empresa Vaidebet.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2025/08:02:28

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...