Marinha apreende carga ilegal de madeira avaliada em R$ 200 mil no PA

Marinha apreende 378 metros cúbicos de madeira ilegal em Curralinho, no Pará — Foto: Reprodução / Marinha do Brasil

Foram 378 metros cúbicos de madeira sem registro apreendidos em Curralinho, no Marajó.

A Marinha do Brasil divulgou, nesta sexta (18), a apreensão de 378 metros cúbicos de madeira sem registro em Curralinho, no arquipélago do Marajó.

A carga foi estimada em mais de R$200 mil e apresentada ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), que deve tomar as medidas cabíveis de autuação e destinação da carga apreendida.

A ação ocorreu por intermédio do Comando Conjunto Norte (CCN), pela operação “Verde Brasil II”, do governo federal.

Segundo a Marinha, a apreensão ocorreu na última quarta (16), utilizando o navio-patrulha “Pampeiro” para abordar um empurrador intitulado “Elso Camara” e a balsa “Iracema”, nas proximidades do município.

Na abordagem, os agentes verificaram a falta de escritura da embarcação, ausência de pessoal habilitado, nota fiscal, despacho, guia florestal e excesso de carga, “colocando em risco a navegação e a salvaguarda da vida humana”.

Ainda de acordo com a Marinha, o empurrador e a balsa foram conduzidos até Abaetetuba, nordeste do estado, onde foram notificados, apreendidos e lacrados.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...