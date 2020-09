Suspeito saca arma de airsoft durante perseguição e é morto em ação da PM em Santarém

Por:ORM /AMAZONIA 19.09.20 9h00 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo o comando da 2ª Companhia Independente de Missões (2ª Cime) de Santarém, o caso foi por volta das 18h, no bairro Nova República. Os policiais em rondas contaram que se depararam com dois indivíduos em atitude suspeita em uma motocicleta modelo Honda Titan, vermelha, que ao avistarem a viatura, começaram uma fuga em alta velocidade.

No começo da noite desta sexta-feira (19), um jovem morreu em uma ação da Polícia Militar em Santarém, no Baixo Amazonas paraense, após reagir a uma abordagem. Com o suspeito, os policiais acharam uma arma de airsoft bastante realista, que segundo os policiais, era utilizada na prática de crimes. Um adolescente de 16 anos, que pilotava a motocicleta em que suspeito morto estava, foi apreendido.

