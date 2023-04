Marinha apreende madeira ilegal durante operação no Pará

(Foto:Agência Marinha de Notícias) – A Marinha do Brasil apreendeu 243m³ de madeira, durante operação realizada na região dos Estreitos, em Portel, no Arquipélago do Marajó (PA). As toras serradas de jatobá, itaúba e maçaranduba foram avaliadas em R$ 400 mil, por servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Portel, que atestaram irregularidades na origem da madeira.

A carga estava a bordo de um ferry boat. A embarcação também foi notificada por infração ao Regulamento de Segurança do Tráfego Aquaviário, pois transportava carga sem o devido acondicionamento. A apreensão foi realizada pela tripulação do Aviso Auxiliar “Breves”, que atua em conjunto com uma Lancha de Ação Rápida do Grupo de Embarcações de Operações Ribeirinhas do Norte, ambos subordinados ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte.

“A Marinha do Brasil, representada na região pelo Comando do 4º Distrito Naval, realiza periodicamente ações preventivas e repressivas contra delitos transfronteiriços e ambientais, dentre outros praticados na região, assim como contribui para a manutenção e o incremento da segurança do tráfego aquaviário em sua área de jurisdição”, afirma o Capitão de Mar e Guerra Ondiara Barbosa, Comandante do Grupamento de Patrulha Naval do Norte.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso

