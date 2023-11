Marinha francesa apreende mais de 880 quilos de cocaína em navio que saiu do Pará

O barco, que segundo as autoridades, tinha 15 metros de comprimento, havia deixado a costa sul-americana dias antes da localização da droga. (Divulgação / Préfecture maritime et commandement en chef ATLANT)

Pela rota marítima, a suspeita da Marinha da França é de que a carga do entorpecente tinha a Europa como destino.

Um navio que saiu do Pará foi parado pela a Marinha francesa e, dentro dele, foram apreendidos 885 quilos de cocaína na costa da África Ocidental, no Golfo da Guiné, no último sábado (4). O Gabinete Anti-Narcóticos (OFAST) foi quem recebeu informações sobre a embarcação através dos parceiros brasileiros, americanos e britânicos. Pela rota marítima, a suspeita da Marinha da França é de que a carga do entorpecente tinha a Europa como destino. Não há relato de prisões.

#PREMAR | 04.11, le porte-hélicoptères amphibie Mistral intercepte 1 navire suspecté de transporter des stupéfiants dans le golfe de Guinée, sous la direction du Préfet maritime de l'Atlantique et du Procureur de Brest: 885 kg de cocaïne saisis et détruits. pic.twitter.com/HgwNW5Elg0 — Préfecture maritime et commandement en chef ATLANT (@premar_ceclant) November 5, 2023

A ação contou com o apoio de helicópteros e de um drone. O barco, que segundo as autoridades, tinha 15 metros de comprimento, havia deixado a costa sul-americana dias antes da localização da droga. Depois de descoberta e apreendida, a cocaína foi transportada ao porta-helicópteros anfíbio Mistral (PHA) da Marinha Francesa para ser destruída.

No X, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, considerou que essa apreensão e uma outra realizada pela Polícia Federal e a Receita Federal, no Espírito Santo, no domingo (5), foram importantes no combate contra as organizações criminosas que atuam no Brasil. “Na primeira, aproximadamente 1,6 toneladas de cocaína foram encontradas no Porto de Vitória, Espírito Santo, em uma ação da Polícia Federal com a Receita Federal. Na outra operação, houve a localização de 900 kg de cocaína em um navio que saiu do Pará. Foi uma ação conjunta da Polícia Federal com outros países, resultando na apreensão efetuada pela Marinha da França”, disse Dino.

