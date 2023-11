‘Rex’ é morto a tiros na manhã desta segunda (6), em Santarém

Adriel Rodrigues Correa, conhecido pela alcunha de ‘’Rex’’, tinha 21 anos. ()

Segundo a Polícia Militar, o jovem tinha antecedentes criminais por roubo, assalto e tráfico de drogas

Adriel Rodrigues Correa, conhecido pela alcunha de ‘’Rex’’, de 21 anos, foi assassinado a tiros, na manhã desta segunda-feira (6), no bairro Elcione Barbalho, em Santarém, oeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, o jovem tinha antecedentes criminais por roubo, assalto e tráfico de drogas. Porém, as autoridades não confirmaram se a vida pregressa de Rex tem relação com a morte dele. Ninguém foi preso pelo homicídio.

Os suspeitos, que até o momento não se sabe quantos são, chegaram na Rua E em um carro branco, de modelo não informado. A PM procura pelos envolvidos no crime. “A Polícia já está atrás de imagens e pistas para achar os autores e prender esses indivíduos. A gente cruzou as imagens daqui com lá [Panterão], e as testemunhas informaram que não é o mesmo indivíduo que atirou”, esclareceu o Tenente Diogo ao Portal O Impacto com relação a morte do empresário Cláudio Cardoso da Silva, de 62 anos, assassinado também em Santarém.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas ao chegar no local, apenas constatou a morte de Adriel. “Não tinha mais o que fazer, a vítima já apresentava até rigidez, devido às lesões intensas. Foi observado que foi atingido na região do tórax”, afirmou o enfermeiro do Samu Jean Cunha ao O Impacto.

Por nota, a PC informou que equipes da Delegacia de Homicídios de Santarém trabalham para identificar os envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/11/2023/15:45:35

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...