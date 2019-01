Marinha oferece 90 vagas para nível médio técnico

O candidato deve fazer provas de conhecimentos profissionais e redação, além de testes físicos (natação e corrida) e inspeção de saúde. Após a sua aprovação no Curso de Formação, com duração de 17 semanas, será nomeado Cabo com remuneração (soldo mais gratificações) de cerca de R$ 3.100,00.

A Marinha do Brasil publicou nesta sexta-feira (14) o edital para concurso público do Corpo Auxiliar de Praças (CAP), destinado a brasileiros de ambos os sexos. Para concorrer a uma das 90 vagas, é necessário ainda ter menos de 25 anos.

