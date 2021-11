Marinho desencanta, Santos vence o Bragantino e abre vantagem do Z-4

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Santos se fechou na metade final do jogo só levou um susto, aos 43, quando Gabriel Novaes subiu bem e cabeceou com muito perigo. Aos 44, Vinicius Zanocelo teve chance em contra-ataque e bateu por cima. E aos 46, um pênalti para o Peixe. Carlos Sánchez puxou o contra-ataque, ngelo lançou e Marinho foi derrubado. Sánchez converteu. 2 a 0 e vitória importantíssima da equipe de Fábio Carille.

O jogo seguiu movimentado. Aos 6, Artur cabeceou e a bola parou em desvio providencial de Danilo Boza. Aos 9, Aderlan cabeceou no primeiro pau em escanteio e assustou o goleiro João. No minuto 14, Gabriel Pirani tentou de longe e a bola subiu. Lucas Braga passou sozinho e não recebeu…

A primeira oportunidade da etapa final também foi do Red Bull Bragantino. Aos 2 minutos, Cuello driblou Kaiky e cruzou fechado, com curva. João Paulo espalmou para escanteio. Aos 6, o Santos respondeu: Kaiky lançou, Marcos Guilherme cruzou e Lucas Braga quase alcançou na pequena área.

No minuto 13, Lucas Braga bateu de chapa por cima. Aos 23, Vinicius Zanocelo tentou de fora da área e passou perto. E aos 27, saiu o gol. Diego Tardelli bateu, Cleiton deu rebote e Marinho foi oportunista para, de peixinho, abrir o placar e acabar com um jejum de 16 jogos sem marcar.

Na próxima rodada, o Peixe visitará o Atlético-GO no sábado, enquanto o Braga receberá o Fortaleza, no mesmo dia, em duelo direto pelo G-4.

Com o resultado, o Santos sobe para a 13ª colocação, com 38 pontos, e aguarda pelos demais resultados da rodada. O Bragantino é o quarto, com 49.

You May Also Like