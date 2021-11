Corinthians perde para o Atlético-MG antes de encarar o Cuiabá

O Atlético-MG deixou ainda mais encaminhado o título do Campeonato Brasileiro ao vencer o Corinthians por 3 a 0, na noite desta quarta-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão lotado.

Líder isolado, o Galo chegou aos 68 pontos com a 13ª vitória seguida como mandante na competição. O Timão, por outro lado, perdeu a chance de alcançar o G4 e ficou estacionado em sexto lugar, com 47 pontos.

As duas equipes entraram em campo com muitos desfalques. Assim, o duelo começou equilibrado, com os visitantes até ficando mais tempo com a bola. Tudo mudou quando Diego Costa arriscou um chute de muito longe e aproveitou Cássio mal colocado para abrir o placar. O goleiro escorregou no lance.

Na etapa final, um novo erro individual custou caro aos paulistas. Renato Augusto perdeu a bola na saída do campo de defesa. O Galo recuperou e foi fatal com um golaço de Keno, na gaveta de Cássio. Em vantagem no placar, os atleticanos curtiram os minutos finais e ainda vibraram com um golaço de Hulk no último lance.

O Corinthians jogará de novo no sábado, às 21 horas, contra o Cuiabá, na Neo Química Arena. O Atlético-MG vai visitar o Athletico-PR, terça-feira, às 18h30.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Pedro Souza/assessoria)

