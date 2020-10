Materno-Infantil de Barcarena realiza mutirão de mamografia durante a campanha do Outubro Rosa

O serviço atenderá mulheres na Região do Baixo Tocantins. Ao todo, 400 exames devem ser realizados

Para auxiliar no diagnóstico precoce do câncer de mama e contribuir com a redução dos índices da doença no Brasil, o Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB) pretende realizar 400 exames de mamografia em mulheres na Região do Baixo Tocantins.

A ação integra a campanha do Outubro Rosa, promovida pelo Governo do Pará e com apoio da Pró-Saúde, gestora do hospital, durante o mês de conscientização para o câncer de mama.

O cadastro, para realização dos exames, será agendado previamente pela Secretaria de Saúde do Estado (Sespa). As mulheres serão encaminhadas ao HMIB, com data e horário marcados, sendo necessário apresentar algum documento com foto e comprovante de agendamento.

Os exames terão início na próxima segunda-feira, 12/10, e seguem até o final do mês de outubro. As pacientes que apresentarem alguma alteração da mama, por meio do mamografia, serão atendidas por especialistas na unidade para compor um diagnóstico mais preciso, se necessário.

De acordo com Saulo Pontes, Coordenador de Apoio do HMIB. o mutirão possibilitará o acesso rápido e facilitado de mulheres ao exame. “Com a mamografia, os benefícios resultam no melhor prognóstico da doença, com tratamento mais efetivo e maior chance de cura”, explica.

O HMIB é referência para gestantes e bebês de 11 municípios na Região do Baixo Tocantins. A unidade está localizada a 114 km distante da capital Belém com atendimento 100% gratuito pelo SUS (Sistema único de Saúde).

A unidade atende casos de média e alta complexidades e em dois anos de funcionamento já realizou mais 2.600 partos.

Programação do Hospital Materno-Infantil

Em adesão ao Outubro Rosa, o Hospital Materno-Infantil de Barcarena também irá promover ações educativas sobre o câncer de mama para as pacientes e colaboradoras da unidade, com o intuito de alertar para a prevenção.

Entre os dias 19 e 23 de outubro, a programação do HMIB contará com palestras e atividades na recepção da unidade. As ações acontecem respeitando todas as diretrizes de segurança. Confira:

Data: 21/10

Palestra: A importância da amamentação na prevenção do câncer de mama

Horário: às 09h

Data: 22/10

Palestra: Mitos e verdades sobre a mamografia

Horário: às 11h

Data: 23/10

Orientações: Cuidados, autoexame e prevenção ao câncer de mama

Horário: às 10

As atividades também integram a campanha da Pró-Saúde, instituição filantrópica e gestora do HMIB desde a sua inauguração, em 2018. A proposta da campanha deste ano é enxergar o problema com os olhos dos pacientes, entender suas dúvidas e angústias neste processo de adesão à prevenção.

Os questionamentos realizados pelo público, nas redes sociais da entidade serão, respondidos por especialistas de forma didática e empoderando as pessoas com informação.

O conteúdo da campanha será compartilhado nas redes sociais da entidade, como Facebook, Instagram e YouTube ao longo do mês.

Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, a Pró-Saúde é uma das maiores instituições do mercado em que atua no Brasil.

Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.