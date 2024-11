Família de Jéssica Luana nega alegações de relacionamento com acusado de feminicídio em Itaituba | PA

Foto: Reprodução | Uma familiar da jovem esclarece que as alegações feitas por Francielbe Dias, o acusado, não são verdadeiras. Segundo o relato, essa foi a primeira vez que Jéssica encontrou Francielbe e eles não eram próximos. “Nós não entendemos por que ele fez isso. Ele nunca tinha saído com ela antes. Foi uma brutalidade sem motivo”, declarou a parente de Jéssica.

Após a trágica morte de Jéssica Luana, de 31 anos, ocorrida na manhã desta terça-feira (12), em Itaituba, sudoeste do Pará, a família da vítima se pronunciou publicamente para desmentir informações iniciais fornecidas pelo acusado, Francielbe Dias, de 37 anos, que alegou manter um relacionamento com Jéssica.

Durante sua prisão, Francielbe informou à polícia que mantinha uma relação com a vítima, levando as autoridades a divulgarem inicialmente essa versão para a imprensa. Entretanto, familiares de Jéssica desmentiram essa declaração, afirmando que não havia qualquer vínculo entre eles e que, na verdade, essa foi a primeira vez que ela esteve em companhia do acusado.

Em contato com a imprensa, os familiares explicaram que Jéssica e Francielbe não eram próximos, não mantinham qualquer tipo de relacionamento amoroso e reforçam que a jovem foi vítima de uma violência sem motivo. “Nós não entendemos por que ele fez isso. Ele nunca tinha saído com ela antes. Foi uma brutalidade sem motivo”, declarou uma parente de Luana.

