Polícia Federal prende associação criminosa responsável por realizar fraudes no INSS no interior do PA

PF cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão temporária durante operação — Foto: Reprodução/Polícia Federal

As investigações concluem que o prejuízo gerado aos cofres públicos federais é superior a R$ 100.000,00.

A Polícia Federal realiza na manhã desta sexta-feira (9) a operação “Improbitis”, que tem como objetivo de desarticular associação criminosa responsável pelo cometimento de fraudes em desfavor do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) no interior do Pará. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária expedidos pela Vara Federal de Marabá e Parauapebas, no sudeste do estado. As investigações concluem que o prejuízo gerado aos cofres públicos federais é superior a R$ 100.000,00.

De acordo com a PF, a associação criminosa atuava por meio de servidor público que no uso de seus acessos funcionais, reativava benefícios suspensos e transferia os valores para outras Agências da Previdência Social.

Os investigados irão responder pelos crimes de peculato eletrônico, com pena de até 12 anos de reclusão, associação criminosa, com pena de até três anos de reclusão e estelionato majorado, com pena de até cinco anos de reclusão aumentada de um terço. Além dos detidos, outras pessoas estão sob investigação por integrar a associação criminosa.

Por G1 PA — Belém

