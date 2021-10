MC Pitt Bull é assassinado, tem corpo desenterrado de cemitério e incendiado

(Foto:Reprodução/Instragram) – Vítima vinha sofrendo ameaças pelas redes sociais, segundo ele, por ser confundido com outro rapaz envolvido em homicídio

O artista pernambucano João Victor, conhecido como MC Pitt Bull da Firma, foi assassinado na madrugada do último domingo (24). O crime aconteceu por volta da 1h da manhã, próximo à Avenida Laura Cavalcante em Gaibu, Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, e chocou pela brutalidade. Isso porque, um dia após o assassinato, o corpo do rapaz, que havia sido sepultado no Cemitério São José, foi desenterrado e incendiado.

Segundo testemunhas, seis disparos foram ouvidos na noite do crime. A vítima vinha sofrendo ameaças pelas redes sociais, segundo ele, por ser confundido com outro rapaz envolvido em um homicídio. O MC chegou a fazer uma corrente para pedir ajuda de seus fãs e amigos.

Após o crime, o corpo do cantor de brega funk foi velado por familiares e amigos no Cemitério São José, no Cabo de Santo Agostinho. No entanto, o túmulo foi violado e o corpo queimado na segunda-feira (25).

Procurada pelo JC, a assessoria do MC preferiu não comentar sobre o caso, apenas afirmou que a família está em choque com a morte do rapaz. O artista tinha um show marcado para o próximo dia 6 de novembro.

Questionada pela TV Jornal, a Defesa Social do Cabo disse que rondas diárias são realizadas pela Guarda Municipal e Polícia Militar no cemitério e que será instaurado procedimento interno para averiguar o caso.

Segundo a Polícia Civil, o caso segue sob investigação e, no momento, outras informações não serão divulgadas para não atrapalhar o andamento das diligências.

Em tempos de coronavírus e desinformação, o CORREIO continua produzindo diariamente informação responsável e apurada pela nossa redação que escreve, edita e entrega notícias nas quais você pode confiar. Assim como o de tantos outros profissionais ligados a atividades essenciais, nosso trabalho tem sido maior do que nunca. Colabore para que nossa equipe de jornalistas seja mantida para entregar a você e todos os baianos conteúdo profissional. Assine o jornal.

Por:Julianna Valença, do JC Online | Rede Nordeste

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...