Ex-cantores da banda Calcinha Preta cantaram na área externa do hospital antes da morte de Paulinha Abelha; assista

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um dia antes da morte de Paulinha Abelha, de 43 anos, ex-cantores da banda Calcinha Preta fizeram uma homenagem a cantora na área externa do hospital onde ela estava internada. Daniel Diau, Berg Rabelo e Marlus Viana, que já foi casado com Paulinha, cantaram músicas de incentivo a amiga, nesta terça-feira (22). Os cantores entoaram a “Vai Dar Tudo Certo”, de Noemi Nonato, além de uma versão da música “Without You”, da Mariah Carey.

You May Also Like